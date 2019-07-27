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«Спартак» проиграл «Тамбову» в 3-м туре РПЛ 

Soccer News 56 минут назад
Фото: Soccer News
В рамках 3-го тура РПЛ "Спартак" на выезде уступил "Тамбову".
"Тамбов" — "Спартак" 2:0 Голы: Гогуа, 29 — 1:0, Таказов, 69 — 2:0 "Тамбов": Шелия, Гогуа, Тетрашвили, Таказов, Ойеволе, Карасев, Кулик (Чернышов, 57), Килин (Маркелов, 76), Костюков (Муйива, 67), Чуперка, Аппаев.
"Спартак": Максименко, Рассказов (Ташаев, 82), Джикия, Айртон, Жиго, Гулиев (Ананидзе, 46), Бакаев, Фернандо, Зобнин, Луис Адриано, Понсе (Мирзов, 65).
Предупреждения: Гулиев (3), Таказов (53), Гогуа (54), Понсе (59), Жиго (69), Мирзов (82), Шелия (90).
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