«Краснодар» разгромил «Сочи»

В рамках 3-го тура РПЛ "Краснодар" с крупным счетом обыграл "Сочи".

Теперь "Краснодар" с 6 очками в активе возглавил турнирную таблицу РПЛ.

"Краснодар" — "Сочи" 3:0 Голы: Игнатьев, 14 — 1:0, Игнатьев, 42 — 2:0, Сулейманов, 80 — 3:0 "Краснодар": Сафонов, Мартынович, Петров, Спайич, Рамирес, Намли (Сулейманов, 62), Камболов, Триндаде, Вандерсон, Ари (Берг, 73), Игнатьев (Ольссон, 67).

"Сочи": Заболотный, Юрганов, Кудряшов, Набиуллин, Цаллагов (Казаев, 86), Песегов (Померко, 62), Бурмистров, Миладинович, Мостовой, Калугин, Полоз (Лагатор, 81).

Предупреждения: Набиуллин (25), Ари (32), Цаллагов (53), Камболов (86).

Удаление: Набиуллин (77).