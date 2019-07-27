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«Краснодар» разгромил «Сочи» 

Soccer News + ещё 1 46 минут назад
Фото: Soccer News
В рамках 3-го тура РПЛ "Краснодар" с крупным счетом обыграл "Сочи".
Теперь "Краснодар" с 6 очками в активе возглавил турнирную таблицу РПЛ.
"Краснодар" — "Сочи" 3:0 Голы: Игнатьев, 14 — 1:0, Игнатьев, 42 — 2:0, Сулейманов, 80 — 3:0 "Краснодар": Сафонов, Мартынович, Петров, Спайич, Рамирес, Намли (Сулейманов, 62), Камболов, Триндаде, Вандерсон, Ари (Берг, 73), Игнатьев (Ольссон, 67).
"Сочи": Заболотный, Юрганов, Кудряшов, Набиуллин, Цаллагов (Казаев, 86), Песегов (Померко, 62), Бурмистров, Миладинович, Мостовой, Калугин, Полоз (Лагатор, 81).
Предупреждения: Набиуллин (25), Ари (32), Цаллагов (53), Камболов (86).
Удаление: Набиуллин (77).
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