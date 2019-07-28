Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

11 футболистов АПЛ провалили допинг-тесты 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Reuters
11 футболистов клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) сдали положительные допинг-тесты. Об этом сообщает Mirror.
По информации издания, всего Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) получило 16 положительных допинг-проб футболистов. Восемь из них были взяты в минувшем сезоне, шесть — в сезоне-2017/18, две — в сезоне-2016/17. Отмечается, что спортсмены употребляли амфетамин, морфин, риталин и триамцинолон.
Игроки не были наказаны, так как в Футбольной ассоциации Англии (FA) посчитали, что препараты принимались в медицинских целях.
«Спортсмен либо мог доказать наличие у него терапевтического исключения, либо показать, что вещество попало в организм разрешенным способом или содержалось в препарате, разрешенном WADA», — заявили представители FA.
WADA выдает терапевтические исключения спортсменам в том случае, если запрещенному препарату при лечении нет альтернативы, а также в случаях, когда без него здоровью спортсмена будет причинен ущерб.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 31 июля подписку на Okko Спорт можно приобрести за 2990 рублей.
Последние новости
Определен уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами Северная Корея отпустила задержанное российское судно В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Комментарии
Футбол , Премьер-лига , Всемирное антидопинговое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ливерпуль» приобрел 16-летнего игрока «Фулхэма»
Российский гонщик погиб во время соревнований2
Эдгар установил рекорд UFC
Шалимов отказался обсуждать игру «Спартака»3
Нурмагомедов оценил шансы Холлоуэя в бою с Эдгаром
Видео
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
00:55
Отец Мамаева оставил его семью без денег
Футбол
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение