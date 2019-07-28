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Футболист киевского «Динамо» помечтал об РПЛ 

Lenta.ru + ещё 3 38 минут назад
Фото: Reuters
Венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар прокомментировал срыв его перехода в санкт-петербургский «Зенит». Его слова приводит Tribuna.com.
«Правда ли, что тренер не отпустил меня в "Зенит"? Не знаю. Лучше у него спросить. Я был близок к переходу, но этого не случилось. Причин не знаю», — заявил Кадар.
Футболист признался, что хотел бы выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Переезд в эту лигу был бы хорошим шагом. Там больше сильных клубов. Я бы хотел туда перейти, если бы мог. Это было бы хорошо для всех. "Динамо" смогло бы неплохо заработать», — подчеркнул игрок.
29-летний защитник выступает за «Динамо» с февраля 2017-го. В составе киевлян он дважды становился серебряным призером национального чемпионата.
Кадар — защитник сборной Венгрии. На его счету 41 матч за национальную команду.
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