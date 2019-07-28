Сенников объяснил, почему Гилерме лучше Акинфеева 

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Супруга Мамаева заявила, что ей пришлось продать машину из-за отца футболиста

Британские СМИ сообщили об 11 положительных допинг-пробах в АПЛ

Фанаты «Спартака» потребовали отставки Кононова во время матча с «Тамбовом»