«Ростов» победил на выезде «Арсенал» в матче чемпионата России по футболу

"Ростов" одержал гостевую победу над тульским "Арсеналом" со счетом 3:2 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

В составе "Арсенала" первый матч провел полузащитник Александр Ломовицкий , который принадлежит московскому "Спартаку" и выступает за тульский клуб на правах аренды. На 37-й минуте он получил желтую карточку.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае.

"Арсенал" и "Ростов" встречались девятый раз в истории, по две победы на счету каждого из клубов, еще пять матчей завершились вничью. В турнирной таблице "Ростов" поднялся на вторую строчку, имея в активе семь очков. "Арсенал" располагается на седьмой строчке, набрав четыре очка.