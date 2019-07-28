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«Ростов» победил на выезде «Арсенал» в матче чемпионата России по футболу 

ТАСС + ещё 27 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Ростов" одержал гостевую победу над тульским "Арсеналом" со счетом 3:2 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
В составе "Арсенала" мячи забили Евгений Луценко (67-я минута) и Горан Чаушич (90). У "Ростова" отличились финский полузащитник Роман Еременко (20), Алексей Ионов (49) и узбекский нападающий Элдор Шомуродов (81).
В составе "Арсенала" первый матч провел полузащитник Александр Ломовицкий, который принадлежит московскому "Спартаку" и выступает за тульский клуб на правах аренды. На 37-й минуте он получил желтую карточку.
Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае.
"Арсенал" и "Ростов" встречались девятый раз в истории, по две победы на счету каждого из клубов, еще пять матчей завершились вничью. В турнирной таблице "Ростов" поднялся на вторую строчку, имея в активе семь очков. "Арсенал" располагается на седьмой строчке, набрав четыре очка.
В четвертом туре "Ростов" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 3 августа. "Арсенал" в гостях встретится с "Тамбовом" 4 августа. 1 августа "Арсенал" проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы с азербайджанским "Нефтчи", первая встреча в Туле завершилась поражением российского клуба (0:1).
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Комментарии
Футбол , Роман Еременко , Александр Ломовицкий , Евгений Луценко , Горан Чаушич , Алексей Ионов , Эльдор Шомуродов , Спартак , ФК "Урал"
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