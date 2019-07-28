«Зенит» победил «Оренбург» и стал единоличным лидером чемпионата России

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" обыграли "Оренбург" в гостевом матче 3-го тура Российской премьер-лиги.

Игра, прошедшая в Оренбурге, завершилась победой "Зенита" со счетом 2:0. Голами отметились Сердар Азмун (1-я минута) и Артем Дзюба (55, с пенальти).

"Зенит", одержавший три победы в трех матчах, стал единоличным лидером чемпионата России. "Оренбург", потерпевший третье поражение, занимает 15-е место.

В следующем туре "Зенит" 3 августа примет "Краснодар", а "Оренбург" 5 августа сыграет в гостях с грозненским "Ахматом".

Все матчи третьего тура РПЛ и молодежного первенства начинаются с минуты молчания в память о жертвах пожара в детском лагере под Хабаровском.