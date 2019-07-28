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«Зенит» победил «Оренбург» и стал единоличным лидером чемпионата России 

Спорт РИА Новости + ещё 25 1 час назад
Фото: Спорт РИА Новости
Футболисты санкт-петербургского "Зенита" обыграли "Оренбург" в гостевом матче 3-го тура Российской премьер-лиги.
Игра, прошедшая в Оренбурге, завершилась победой "Зенита" со счетом 2:0. Голами отметились Сердар Азмун (1-я минута) и Артем Дзюба (55, с пенальти).
"Зенит", одержавший три победы в трех матчах, стал единоличным лидером чемпионата России. "Оренбург", потерпевший третье поражение, занимает 15-е место.
В следующем туре "Зенит" 3 августа примет "Краснодар", а "Оренбург" 5 августа сыграет в гостях с грозненским "Ахматом".
Все матчи третьего тура РПЛ и молодежного первенства начинаются с минуты молчания в память о жертвах пожара в детском лагере под Хабаровском.
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Футбол , Прочее , Артем Дзюба , Зенит
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