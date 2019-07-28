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Объявлен лучший футболист Германии 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс признан лучшим футболистом Германии по итогам сезона-2018/19, сообщает Kicker.
По итогам опроса, проведенного среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS), форвард набрал 158 голосов из 540. Второе место в голосовании занял Кай Хаверц из леверкузенского "Байера" (121 голос). Третьим стал защитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих (35).
В прошлом сезоне Ройс принял участие в 36 матчах во всех турнирах. В его активе 21 забитый мяч и 13 передач.
Ранее Ройс поделился мнением о победе "Баварии" в чемпионате Германии.
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