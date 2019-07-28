Объявлен лучший футболист Германии

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс признан лучшим футболистом Германии по итогам сезона-2018/19, сообщает Kicker.

По итогам опроса, проведенного среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS), форвард набрал 158 голосов из 540. Второе место в голосовании занял Кай Хаверц из леверкузенского "Байера" (121 голос). Третьим стал защитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих (35).

В прошлом сезоне Ройс принял участие в 36 матчах во всех турнирах. В его активе 21 забитый мяч и 13 передач.

Ранее Ройс поделился мнением о победе "Баварии" в чемпионате Германии.