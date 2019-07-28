Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский клуб отказался от чемпиона мира 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Российский футбольный клуб «Краснодар» отказался от приобретения хавбека сборной Германии Андре Шюррле. Об этом сообщает Sport24.
Агент футболиста Инго Хаспел предлагал краснодарскому клубу приобрести Шюррле. Руководство «быков» приняло решение отказаться от сделки.
В июне немецкий Bild сообщил, что футболист ведет переговоры с представителями чемпионата России. Спустя месяц «Чемпионат.com» назвал в числе претендентов на Шюррле московские «Локомотив» и «Спартак».
Шюррле известен по выступлениями за «Байер», «Челси» и «Вольфсбург». Сезон-2018/2019 хавбек провел на правах аренды в английском «Фулхэме».
В 2014 году Шюррле стал чемпионом мира в составе сборной Германии. Он выступил ассистентом в решающем голе в финале турнира против сборной Аргентины. В активе 28-летнего игрока 22 гола в 57 матчах за национальную команду.
В составе «Локомотива» уже выступает чемпион мира в составе сборной Германии: летом 2018-го к железнодорожникам присоединился защитник немецкой команды Бенедикт Хаведес.
Последние новости
Российский гонщик впервые в сезоне поднялся на подиум «Формулы-1» В Москве повеет сталинскими холодами Стал известен груз уничтоженных в Ливии украинских Ил-76
Комментарии
Футбол , Спартак , Локомотив , Чемпионат.com , Bild
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист киевского «Динамо» помечтал об РПЛ
ЦСКА победил «Локомотив»
«Наполи» разгромил «Ливерпуль»
В защите погибшего Дадашева нашли изъян1
«Арсенал» проиграл «Лиону» в контрольном матче
Видео
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
00:55
Отец Мамаева оставил его семью без денег
Футбол Прочее
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение