Российский клуб отказался от чемпиона мира

Российский футбольный клуб «Краснодар» отказался от приобретения хавбека сборной Германии Андре Шюррле. Об этом сообщает Sport24.

Агент футболиста Инго Хаспел предлагал краснодарскому клубу приобрести Шюррле. Руководство «быков» приняло решение отказаться от сделки.

«Спартак». В июне немецкий Bild сообщил, что футболист ведет переговоры с представителями чемпионата России. Спустя месяц «Чемпионат.com» назвал в числе претендентов на Шюррле московские «Локомотив»

Шюррле известен по выступлениями за «Байер», «Челси» и «Вольфсбург». Сезон-2018/2019 хавбек провел на правах аренды в английском «Фулхэме».

В 2014 году Шюррле стал чемпионом мира в составе сборной Германии. Он выступил ассистентом в решающем голе в финале турнира против сборной Аргентины. В активе 28-летнего игрока 22 гола в 57 матчах за национальную команду.

В составе «Локомотива» уже выступает чемпион мира в составе сборной Германии: летом 2018-го к железнодорожникам присоединился защитник немецкой команды Бенедикт Хаведес.