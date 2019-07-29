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«Спартак» поздравил своего защитника с днем рождения 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский "Спартак" поздравил защитника красно-белых и национальной команды России Илью Кутепова с днем рождения, сообщает официальный сайт "гладиаторов".
"Поздравляем Илью с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе "Спартака"", — написано в пресс-релизе.
Футболисту исполнилось 26 лет. Последним ярким этапом его карьеры стал чемпионат мира 2018 года в России, когда спортсмен отыграл все матчи турнира в основном составе вместе с уже экс-игроком ЦСКА Сергеем Игнашевичем. С тех пор Кутепова мучают травмы, а на сегодняшний день он, хоть и здоров, тем не менее проигрывает конкуренцию своим коллегам по амплуа Георгию Джикии и Самюэлю Жиго.
Ранее сообщалось, что российский актёр театра и кино Михаил Ефремов, болеющий за московский "Спартак", высказал свое мнение относительно матча красно-белых с "Тамбовом", а также прокомментировал поведение наставника команды Олега Кононова.
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Футбол , Илья Кутепов , Георгий Джикия , Михаил Ефремов , Олег Кононов , Сергей Игнашевич , Спартак , ЦСКА
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