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СМИ: ЦСКА интересуется футболистом ПСВ Хендриксом 

ТАСС + ещё 7 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность приобретения полузащитника голландского ПСВ Йоррита Хендрикса. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.
По информации источника, также футболистом интересуются итальянская "Болонья" и неназванный немецкий клуб. 24-летний голландец склоняется к переходу в "Болонью", однако отмечается, что в том случае, если сделка не состоится в ближайшее время, то он будет более активно рассматривать другие варианты продолжения карьеры.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хендрикса составляет €7,5 млн В минувшем сезоне он сыграл за ПСВ 38 матчей в различных турнирах, забив один гол и сделав пять результативных передач. На его счету один матч за национальную сборную Нидерландов.
ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России сезона-2019/20 занимает пятое место, набрав шесть очков после трех матчей. В сентябре столичный клуб начнет выступать в групповом этапе Лиги Европы.
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Футбол , ЦСКА
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