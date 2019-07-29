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На Ибице напали на Месси 

Спорт РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Фото: JUAN MABROMATA
Нападающий сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице.
Видео инцидента появилось в Twitter. Автор ролика также написал, что неизвестный попытался напасть на футболиста во время вечеринки. Охрана вмешалась в потасовку, когда аргентинец ответил обидчику.
На прошедшем Кубке Америки Месси помог Аргентине выиграть бронзу. После поражения от сборной Бразилии в полуфинале турнира Месси раскритиковал работу арбитров, за что был дисквалифицирован на один матч.
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Футбол , Лионель Месси
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