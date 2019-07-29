На Ибице напали на Месси

A guy in the Ibiza party tried to fight Messi, security stepped in as Messi was about to batter the guy pic.twitter.com/ZmV1kA80s7— mx (@LeooMessi10i) 28 июля 2019 г. Нападающий сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице.

Видео инцидента появилось в Twitter. Автор ролика также написал, что неизвестный попытался напасть на футболиста во время вечеринки. Охрана вмешалась в потасовку, когда аргентинец ответил обидчику.

На прошедшем Кубке Америки Месси помог Аргентине выиграть бронзу. После поражения от сборной Бразилии в полуфинале турнира Месси раскритиковал работу арбитров, за что был дисквалифицирован на один матч.