«Монако» твердо намерен приобрести форварда «Реала»

По информации издания, монегаски настолько верят в потенциал 25-летнего форварда, что сейчас готовят предложение, которое заставит спортсмена переосмыслить свое будущее и покинуть стан "сливочных".

Стоит отметить, что доминиканский игрок не вышел на поле ни разу в рамках Международного кубка чемпионов, где "Реал" провел уже три матча в нынешнем межсезонье.

Важно, что самый успешный отрезок карьеры Диаса пришелся как раз на время его выступления во французском первенстве — в сезоне-2017/18 он сыграл за "Лион" в 34 матчах и забил 18 голов.