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«Монако» твердо намерен приобрести форварда «Реала» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Французский "Монако" очень хочет видеть в своей команде нападающего мадридского "Реала" Мариано Диаса, передает Marca.
По информации издания, монегаски настолько верят в потенциал 25-летнего форварда, что сейчас готовят предложение, которое заставит спортсмена переосмыслить свое будущее и покинуть стан "сливочных".
Стоит отметить, что доминиканский игрок не вышел на поле ни разу в рамках Международного кубка чемпионов, где "Реал" провел уже три матча в нынешнем межсезонье.
Важно, что самый успешный отрезок карьеры Диаса пришелся как раз на время его выступления во французском первенстве — в сезоне-2017/18 он сыграл за "Лион" в 34 матчах и забил 18 голов.
Ранее сообщалось, что сорвался переход полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин".
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Футбол , Мариано Диас , Гарет Бэйл , Реал
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