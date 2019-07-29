Звезда «Атлетико» заинтересовала итальянский топ-клуб 

Аргентинский нападающий испанского "Атлетико" Анхель Корреа попал в сферу интересов итальянского "Милана", передает Sky Sport Italia.
По информации агенства, 24-летний форвард рассматривается руководством красно-черных в качестве замены Патрику Кутроне, который близок к переезду в английский "Вулверхэмптон". Важно, что "дьяволы" не готовы платить запрашиваемую испанцами цену и рассчитывают несколько снизить сумму потенциального трансфера. "Матрасники" же не хотят отпускать спортсмена меньше чем за €50 млн В предыдущем сезоне Корреа вышел на поле 27 раз и трижды поразил сетку ворот соперников. Это худший показатель игрока по забитым мячам за всю его карьеру в профессиональном футболе.
Ранее сообщалось, что наставник испанского "Атлетико" Диего Симеоне дал оценку уверенной победе подопечных над мадридским "Реалом" в матче Международного кубка чемпионов.