Звезда «Атлетико» заинтересовала итальянский топ-клуб

Аргентинский нападающий испанского "Атлетико" Анхель Корреа попал в сферу интересов итальянского "Милана", передает Sky Sport Italia.

По информации агенства, 24-летний форвард рассматривается руководством красно-черных в качестве замены Патрику Кутроне, который близок к переезду в английский "Вулверхэмптон". Важно, что "дьяволы" не готовы платить запрашиваемую испанцами цену и рассчитывают несколько снизить сумму потенциального трансфера. "Матрасники" же не хотят отпускать спортсмена меньше чем за €50 млн В предыдущем сезоне Корреа вышел на поле 27 раз и трижды поразил сетку ворот соперников. Это худший показатель игрока по забитым мячам за всю его карьеру в профессиональном футболе.