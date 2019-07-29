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Звезда «Атлетико» заинтересовала итальянский топ-клуб 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Аргентинский нападающий испанского "Атлетико" Анхель Корреа попал в сферу интересов итальянского "Милана", передает Sky Sport Italia.
По информации агенства, 24-летний форвард рассматривается руководством красно-черных в качестве замены Патрику Кутроне, который близок к переезду в английский "Вулверхэмптон". Важно, что "дьяволы" не готовы платить запрашиваемую испанцами цену и рассчитывают несколько снизить сумму потенциального трансфера. "Матрасники" же не хотят отпускать спортсмена меньше чем за €50 млн В предыдущем сезоне Корреа вышел на поле 27 раз и трижды поразил сетку ворот соперников. Это худший показатель игрока по забитым мячам за всю его карьеру в профессиональном футболе.
Ранее сообщалось, что наставник испанского "Атлетико" Диего Симеоне дал оценку уверенной победе подопечных над мадридским "Реалом"​ в матче Международного кубка чемпионов.
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