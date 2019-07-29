«Гранада» усилилась форвардом «Удинезе»

Дарвин Мачис, нападающий сборной Венесуэлы и уже экс-форвард итальянского "Удинезе" подписал контракт с "Гранадой", сообщает "Спорт-Экспресс".

Подтверждением тому стало приветствие футболиста соответствующим постом на официальной странице испанского клуба в социальной сети Twitter. Сумма сделки не разглашается. Трудовое соглашение рассчитано на четыре года.

Стоит отметить, что права на игрока уже принадлежали "Гранаде" с 2012 по 2018 год, однако большую часть времени 26-летний спортсмен проводил в аренде.