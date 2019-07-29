Милинкович-Савич договорился с «МЮ»

Как информирует Daily Mail, стороны согласовали все условия. Тем не менее, переход пока не оформлен. Он может зависеть от трансфера Поля Погба , которого хочет купить "Реал" . В случае перехода в центре полузащиты освободится вакансия для Милинковича-Савича, а также английский клуб получит деньги на подписание игрока.

24-летний серб в прошлом сезоне провел 41 матч за "Лацио" и забил семь мячей при трех голевых передачах.