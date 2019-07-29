Роналду покупает виллу по соседству с Макгрегором 

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду решил обзавестись новым жильем.
Inside Cristiano Ronaldo’s new £1.3m Marbella villa https://t.co/Xx7pJOvdWq pic.twitter.com/3wetOdBzkG— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 29 июля 2019 г.
Как сообщает The Sun, португалец покупает виллу в Марбелье по соседству с бойцом UFC Конором Макгрегором. Особняк обойдется Роналду примерно в 1,45 миллиона евро.
Дом с видом на Средиземное море находится рядом с полем для гольфа, имеет тренажерные залы, кинозалы и пейзажные бассейны.