Роналду покупает виллу по соседству с Макгрегором

Как сообщает The Sun, португалец покупает виллу в Марбелье по соседству с бойцом UFC Конором Макгрегором . Особняк обойдется Роналду примерно в 1,45 миллиона евро.

Дом с видом на Средиземное море находится рядом с полем для гольфа, имеет тренажерные залы, кинозалы и пейзажные бассейны.