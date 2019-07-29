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Роналду покупает виллу по соседству с Макгрегором 

Евро-футбол.Ру + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду решил обзавестись новым жильем.
Как сообщает The Sun, португалец покупает виллу в Марбелье по соседству с бойцом UFC Конором Макгрегором. Особняк обойдется Роналду примерно в 1,45 миллиона евро.
Дом с видом на Средиземное море находится рядом с полем для гольфа, имеет тренажерные залы, кинозалы и пейзажные бассейны.
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Футбол , Конор Макгрегор , Криштиану Роналду
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