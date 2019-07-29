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На «Юве» подадут иск за неучастие Роналду в товарищеском матче с корейцами 

Газета.Ru + ещё 4 56 минут назад
Фото: Reuters
Организаторы товарищеского матча туринского "Ювентуса" со сборной звезд чемпионата Южной Кореи намерены подать в суд на руководство "бьянконери", сообщает Corriere dello Sport.
Иск связан с тем, что во встрече команд не принял участия нападающий "старой сеньоры" Криштину Роналду.
Всю игру аргентинский футболист провел на скамейке запасных, хотя заявлялось, что он проведет как минимум один тайм.
По словам представителей "Ювентуса", Роналду не смог сыграть в матче из-за проблем с мышцами.
"Юве" встретился со сборной К-лиги 26 июля. Матч завершился ничьей со счетом 3:3.
После игры руководство "бьянконери" принесло извинения болельщикам из-за неучастия аргентинца.
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