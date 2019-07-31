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Названа сумма, которую «Зенит» заплатит за игрока «Барселоны» 

ТК «Звезда» + ещё 55 1 час назад
Фото: Daisuke Nakashima globallookpress
Малком отдает приоритет российскому клубу среди других предложений.
Петербургский «Зенит» договорился об условиях приобретения нападающего «Барселоны» Малкома. Сумма сделки составит фиксированные 39 млн евро, также предлагаются бонусы.
Ранее СМИ сообщали о том, что «Зенит» готов предложить 28 млн евро за 22-летнего бразильца. Позже говорилось о том, что трансфер игрока обойдется петербургскому клубу не менее, чем в 50 млн евро.
О договоренности между «Зенитом» и «Барселоной» 30 июля сообщила в Twitter журналистка испанского радио Cope Елена Кондис. По ее словам, у Малкома также были предложения из Китая, но он отдает приоритет «Зениту».
Пятилетний контракт с «Барселоной» Малком заключил в июле 2018 года. В прошлом сезоне форвард провел за клуб 24 матча, в которых забил четыре мяча.
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