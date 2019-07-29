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«Зенит» подтвердил переговоры с «Барселоной» о Малкоме 

News.ru + ещё 31 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футбольный клуб «Зенит» практически согласовал переход полузащитника каталонской «Барселоны» Малкома.
Переговоры с «Барселоной» находятся в самой активной стадии. Что касается суммы в €40 млн, она далека от реальности, — приводит слова Медведева «Фонтанка».
Кроме «питерцев» 22-летний хавбек входит в зону интересов ряда европейских клубов, как «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Боруссия».
В прошедшем сезоне бразильский футболист сыграл за «Барселону» 15 матчей и отличился 3 раза (один гол и две результативные передачи).
«Сине-гранатовые» хотели бы выручить с продажи футболиста около €40 миллионов, писал News.ru.
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Футбол , Зенит , Фонтанка.Ру
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