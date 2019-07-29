Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «Зенит» может приобрести футболиста «Барселоны» Малкома 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: EPA
Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" может приобрести бразильского нападающего испанской "Барселоны" Малкома. Об этом в понедельник сообщила газета Marca.
По информации издания, руководство петербургской команды готово заплатить за 22-летнего игрока €40 млн Клубы находятся в процессе переговоров. Утверждается, что Малком заинтересован в смене команды, как и "Барселона". В прошлом году испанский клуб заплатил €41 млн за трансфер игрока, поэтому руководство испанцев не хочет расставаться с футболистом за меньшую сумму.
Контракт игрока с "Барселоной" рассчитан до лета 2023 года.
Малком играл за бразильский "Коринтианс" и французский "Бордо". В прошлом сезоне он провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две передачи.
ТАСС: последние новости
СМИ: бразильский "Фламенго" заинтересован в футболисте "Спартака" Адриано СМИ: ЦСКА интересуется футболистом ПСВ Хендриксом Футболист ЦСКА Чалов назвал заслуженной победу над "Локомотивом" в РПЛ
Футбол , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Кокорин и Мамаев сравнили жизнь в СИЗО и в колонии
Александр Емельненко получил контракт Bare Knuckle FC
«Хвала небесам за дождь»: Квят стал третьим вопреки всему
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых16
Видео
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
00:55
Отец Мамаева оставил его семью без денег
Футбол Прочее
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение