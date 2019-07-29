СМИ: «Зенит» может приобрести футболиста «Барселоны» Малкома

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" может приобрести бразильского нападающего испанской "Барселоны" Малкома. Об этом в понедельник сообщила газета Marca.

По информации издания, руководство петербургской команды готово заплатить за 22-летнего игрока €40 млн Клубы находятся в процессе переговоров. Утверждается, что Малком заинтересован в смене команды, как и "Барселона". В прошлом году испанский клуб заплатил €41 млн за трансфер игрока, поэтому руководство испанцев не хочет расставаться с футболистом за меньшую сумму.

Контракт игрока с "Барселоной" рассчитан до лета 2023 года.

Малком играл за бразильский "Коринтианс" и французский "Бордо". В прошлом сезоне он провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две передачи.