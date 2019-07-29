ФК «Рубин» примерил на себя образ группы Kiss 

ФК «Рубин» представил состав игроков, которые выступят в матче против ФК «Ахмат» в стиле рок-группы Kiss. Информация об этом появилась в официальном Twitter клуба.
Полтора часа до начала шоу! 🤘🏻
Состав нашей рок-группы! 🎸 #РубинАхмат pic.twitter.com/55s0Lvqn25— «Рубин» Казань (@fcrk) 29 июля 2019 г.
Графика с составом игроков выполнена в таком стиле неслучайно — тренер клуба Роман Шаронов является фанатом группы Kiss.
Состав «Рубина» в матче: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Кварацхелия, Давиташвили, Марков. Запасные: Коновалов, Волк, Денисов, Плиев, Агапов, Акбашев, Кипиани, Макаров, Седов, Кьяртанссон, Микелтадзе.
Состав «Ахмата»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Иванов, Гащенков, Бериша, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Мбенг. Запасные: Гудиев, Мелихов, Мусалов, Кадыров, Роши, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе.
«Рубин» сыграет матч третьего тура чемпионата России по футбола против «Ахмата» 29 июля. Игра началась в 20:00. На момент выхода новости счет еще не открыт.