ФК «Рубин» примерил на себя образ группы Kiss

ФК «Рубин» представил состав игроков, которые выступят в матче против ФК «Ахмат» в стиле рок-группы Kiss. Информация об этом появилась в официальном Twitter клуба.

Графика с составом игроков выполнена в таком стиле неслучайно — тренер клуба Роман Шаронов является фанатом группы Kiss.

Состав «Рубина» в матче: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Кварацхелия, Давиташвили, Марков. Запасные: Коновалов, Волк, Денисов, Плиев, Агапов, Акбашев, Кипиани, Макаров, Седов, Кьяртанссон, Микелтадзе.

Состав «Ахмата»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Иванов, Гащенков, Бериша, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Мбенг. Запасные: Гудиев, Мелихов, Мусалов, Кадыров, Роши, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе.

«Рубин» сыграет матч третьего тура чемпионата России по футбола против «Ахмата» 29 июля. Игра началась в 20:00. На момент выхода новости счет еще не открыт.