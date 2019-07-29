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Быстров заявил о готовности возглавить «Спартак» 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-футболист московского «Спартака» Владимир Быстров, который в настоящее время работает экспертом на телевидении, заявил о готовности возглавить столичный клуб в качестве тренера.
«Спартак» пока плывёт. Сложности испытывает главный тренер, все камни летят в его огород, он уязвим. Видно, что всё идёт не по тому плану, что он хотел. В «Спартаке» сложно работать, а Кононов пока не справляется с давлением. Кто мог бы его сменить? Аленичев, Шалимов тоже готов. Хотел бы я работать наставником «Спартака»? Конечно», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
После стартовых трёх туров «Спартак» занимает десятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея четыре набранных очка.
Ранее Быстров заявил, что Комличенко способен усилить любую топ-команду РПЛ.
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