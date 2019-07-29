Быстров заявил о готовности возглавить «Спартак»

«Спартак» пока плывёт. Сложности испытывает главный тренер, все камни летят в его огород, он уязвим. Видно, что всё идёт не по тому плану, что он хотел. В «Спартаке» сложно работать, а Кононов пока не справляется с давлением. Кто мог бы его сменить? Аленичев, Шалимов тоже готов. Хотел бы я работать наставником «Спартака»? Конечно», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

После стартовых трёх туров «Спартак» занимает десятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея четыре набранных очка.

Ранее Быстров заявил, что Комличенко способен усилить любую топ-команду РПЛ.