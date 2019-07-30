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Бразильская полиция сняла с футболиста Неймара обвинения в изнасиловании 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
Обвинения в изнасиловании, выдвинутые в сторону футболиста французского "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Бразилии Неймара, сняты по итогам расследования. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Глобу" со ссылкой на заключение следствия.
По информации источника, полиция не нашла в представленных стороной обвинения материалах свидетельств, позволяющих сделать вывод о виновности футболиста в применении насилия. Прокуратура может обжаловать данное решение в течение 15 дней.
В конце мая в отделение полиции города Санту-Амару (юго-восточный штат Сан-Паулу) поступило заявление с обвинениями в изнасиловании в адрес Неймара. Согласно утверждению пострадавшей, преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению игрока, с которым познакомилась в Instagram. Затем женщина вернулась в Бразилию, однако не решалась обратиться за помощью к правоохранительным органам.
После появления в прессе информации о предъявленных ему обвинениях в изнасиловании Неймар опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором категорически их отверг, заявив, что стал жертвой мошенников, вымогавших деньги. В опровержение обвинений в преступлении он также выложил в сеть свою личную переписку с женщиной. Среди прочего в ней содержатся пикантные фотографии девушки, на которых скрыты лицо и интимные части тела.
Данная публикация стала поводом для возбуждения в адрес футболиста еще одного уголовного дела. Подобное правонарушение карается наказанием в виде лишения свободы на срок от 1 года до 5 лет.
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Футбол , Генпрокуратура РФ , МВД
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