Кокорин и Мамаев рассказали об условиях в колонии

"Все было, как у всех. Сначала попали на карантин. Раздели догола, выдали робу. Забрали все неположенные вещи — цветную одежду для спорта, например", — сообщил Кокорин.

По его словам, находящиеся в камере подняли за футболистов кружки чифира и сказали: "Добро пожаловать".

"Никакой "прописки" не было. Не нужно было ни на какие вопросы каверзные отвечать, никакие задания выполнять", — отметил он.

Сейчас Кокорин с Мамаевым работают упаковщиками. Для другой работы требуется специальное обучение. Рабочая смена длится с восьми утра до шести вечера.

Футболисты раскладывают сшитые другими заключенным комбинезоны по пакетам, а затем упаковывают их в большие мешки. После работы они помогают сокамерниками с тренировками.

По словам футболистов, в отличие от СИЗО , в колонии четкий распорядок дня, нет "неопределенности" и более качественные условия жизни.

"В СИЗО на помывку выводят раз в неделю, здесь можно каждый день. Мне с первого дня тут позволяют заниматься травмированной ногой", — отметил Кокорин. Он добавил, что в СИЗО первой медицинской процедуры ждал восемь месяцев.

"Тут прекрасные пельмени. Пирожки как-то покупали. Они в ларьке по тридцать рублей, вкусные очень", — рассказали футболисты о своем питании, посетовав, что перестали продавать кур-гриль.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев зарабатывают в швейном тюремном цеху 11280 рублей, 9300 за вычетом налогов.

Футболистов, осужденных по делу о двух драках в центре столицы, этапировали в колонию общего режима Белгородской области 4 июля.

8 мая суд приговорил братьев Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и 5 месяцам.