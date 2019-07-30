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Черчесов прокомментировал завершение карьеры Самедова 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал решение экс-игрока национальной команды Александра Самедова завершить карьеру игрока, передает Sport24.
По мнению наставника, чемпион России сезона-2016/17 мог бы еще выступать на профессиональном уровне.
"Мы недавно общались с Александром на тему завершения карьеры. Честно говоря, я считаю, что он мог бы еще мог принести пользу на футбольном поле. Но это его решение, мы должны его уважать. У него была яркая карьера. Он сильно повлиял на сборную во время чемпионата мира как в игровом плане, так и в плане формирования микроклимата в команде и коллектива в целом", — рассказал Черчесов.
Он также отметил, что не может с уверенностью сказать, продолжит ли Самедов карьеру в качестве тренера.
"В данный момент ему стоит взять паузу и все обдумать. Важно, чтобы он принял решение, подсказанное сердцем", — заявил тренер российской сборной.
Ранее сообщалось, что Самедов завершил карьеру футболиста.
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Комментарии
Футбол , Видео , Александр Самедов , Станислав Черчесов
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