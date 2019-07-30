Черчесов прокомментировал завершение карьеры Самедова

По мнению наставника, чемпион России сезона-2016/17 мог бы еще выступать на профессиональном уровне.

"Мы недавно общались с Александром на тему завершения карьеры. Честно говоря, я считаю, что он мог бы еще мог принести пользу на футбольном поле. Но это его решение, мы должны его уважать. У него была яркая карьера. Он сильно повлиял на сборную во время чемпионата мира как в игровом плане, так и в плане формирования микроклимата в команде и коллектива в целом", — рассказал Черчесов.

Он также отметил, что не может с уверенностью сказать, продолжит ли Самедов карьеру в качестве тренера.

"В данный момент ему стоит взять паузу и все обдумать. Важно, чтобы он принял решение, подсказанное сердцем", — заявил тренер российской сборной.

Ранее сообщалось, что Самедов завершил карьеру футболиста.