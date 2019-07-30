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Самедов сожалеет, что в молодости не уехал в Европу 

RT на русском + ещё 1 38 минут назад
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов рассказал, что сожалеет о том, что в молодости не уехал игра в европейский клуб.
«Свою мечту в жизнь я воплотил. Стал футболистом, профессионалом, поиграл во всех возможных турнирах. Тем не менее если взять молодого Самедова, 20-летнего, я бы постарался уехать в Европу, когда находился на пике», — приводит слова 34-летнего хавбека «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что в своё время не поехал за рубеж потому что его всё устраивало, как в финансовом плане, так и уровень команды, за которые он играл.
«Сейчас-то понимаю, что в 25-27 лет, в праймовом состоянии, стоило ехать. Тогда меня вообще ничего не манило. Меня всё устраивало в России», — добавил Самедов.
На протяжении карьеры Самедов играл за такие клубы как «Спартак», «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов».
Ранее он признался, что не нашёл причин продолжать карьеру.
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Футбол , Видео , Александр Самедов , Спартак , Локомотив , Крылья Советов , Динамо
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