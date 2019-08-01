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Игрок ЦСКА перешёл в «Крылья Советов» 

News.ru + ещё 26 53 минуты назад
Фото: News.ru
Московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов» договорились о переходе 23-летнего центрального защитника «армейцев» Никиты Чернова.
Как сообщает официальный сайт самарского клуба, соглашение с игроком рассчитано на три года. Чернов будет выступать под третьим номером.
Кроме ЦСКА Никита Чернов выступал за красноярский «Енисей» и екатеринбургский «Урал». Ранее он вызывался в молодёжную и главную национальные сборные России.
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что ему хотелось бы закрепиться в основном составе национальной команды, писал News.ru.
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