Обвиняли в предательстве: как Самедов ушел из футбола

Александр Самедов завершил карьеру футболиста. На клубном уровне он стал чемпионом России в составе московского «Спартака» , а в качестве игрока сборной сенсационно дошел до 1/4 финала чемпионата мира — 2018. Ему также предлагали выступать за Азербайджан, однако футболист отказался, за что местные фанаты обвинили его в предательстве. Теперь же Самедов хочет попробовать себя в роли спортивного директора и вернуть в «Спартак» Массимо Карреру.

Известный футболист Александр Самедов объявил о завершении профессиональной карьеры. В своем инстаграме бывший полузащитник сборной России опубликовал заявление, в котором признался, что уже достиг своей мечты в футболе.

«Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист.

Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Моя мечта осуществилась! Я этого достиг!

И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперед и добиваться большего!» — написал футболист.

35-летний также Самедов поблагодарил всех причастных к его карьере, включая болельщиков.

«Благодарю всевышнего за предопределенный для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моем сердце!» — сказано в сообщении. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84) 30 Июл 2019 в 2:01 PDT

Самедов приобрел широкую известность в российском футболе, успев поиграть сразу за четыре московских клуба. Начинал он профессиональную карьеру в «Спартаке», однако после трех лет в основной команде красно-белых, так и не сумев завоевать место в стартовом составе, перешел в «Локомотив»

В первый приход Самедова в стан «железнодорожников» успеха достичь не получилось. За три года в красно-зеленой футболке он не стал ключевым футболистом и был продан в «Москву». Там Александр регулярно начал появляться в стартовом составе и стал одним из лучших игроков чемпионата России 2009 года.

Большой успех к Самедову пришел после трансфера в столичное «Динамо» . Под руководством Сергея Силкина бело-голубые показали лучший для себя результат за последние годы, заняв четвертое место и пробившись в квалификацию Лиги Европы по итогам сезона-2011/12, а Александр стал лидером команды и ярко проявлял себя.

Это не могло не впечатлить тренера национальной команды Дика Адвоката — свой вызов в сборную России футболист получил как раз во время игры за «Динамо».

Дебютировал за национальную команду Самедов 7 октября 2011 года в матче со сборной Словакии. Однако на чемпионат Европы — 2012 нидерландский специалист его не взял, объяснив это исключительно футбольными причинами, — Самедов не подходил под схему Адвоката.

Его этап выступлений за сборную знаменит еще и громким скандалом с азербайджанскими болельщиками. По отцу Самедов является азербайджанцем, однако многократно отвергал предложения федерации выступать за сборную, ждав приглашения от России.

В октябре 2013-го Самедова освистали и закидали монетами фанаты Азербайджана в ходе поединка отборочного этапа на чемпионат мира — 2014, а сам футболист в том матче отдал голевую передачу и помог команде одержать победу, которая вывела сборную России на мундиаль.

После легендарного матча с Хорватией в четвертьфинале домашнего чемпионата мира — 2018, в котором национальная команда уступила только по пенальти, Самедов объявил о завершении выступлений за сборную.

Возвращаясь к клубной карьере футболиста, стоит отметить, что во время Евро-2012 Самедов вернулся в московский «Локомотив», где на тот момент было больше перспектив, чем в «Динамо». Четыре сезона Александр был ключевым футболистом «железнодорожников» и даже носил капитанскую повязку.

Дважды с «Локо» он становился обладателем Кубка России и один раз — бронзовым призером чемпионата страны, однако с возвращением в команду Юрия Семина все изменилось.

Во время зимнего трансферного окна 2017-го ходили активные слухи, что Самедов близок к переходу в «Спартак». А в разговоре с Семиным на повышенных тонах футболист признался, что не видит себя в этой команде, за что был отстранен от тренировок, впоследствии окончательно испортив отношения с тренером. Все это привело к переходу ветерана в «Спартак».

В футболке красно-белых Самедов добился наивысшего для себя титула.

Он регулярно играл в стартовом составе и помог команде Массимо Карреры одержать победу в чемпионате России впервые за 16 лет и прервать длившуюся 13 лет серию без трофеев.

Со временем Александр перестал попадать в стартовый состав, и контракт с красно-белыми был разорван по соглашению сторон. Зимой Самедов на правах свободного агента перешел в самарские « Крылья Советов », впервые в карьере выехав за пределы столицы, и помог команде сохранить прописку в РПЛ.

Многие известные в мире футбола люди прокомментировали завершение Самедовым профессиональной карьеры. Так, итальянец Массимо Каррера, под руководством которого Александр стал чемпионом России в 2017 году, назвал его молчаливым лидером «Спартака», а также верным и честным человеком, пожелав всего самого наилучшего его семье.

«Самедова я называл просто Сэм. Работал с ним два года и могу сказать, что это настоящий профессионал. Он с уважением относился к выбору тренера и отдавал всего себя команде», — рассказал итальянский специалист Sport24.

Интересно, что сам Самедов уже заявил, что был бы рад стать спортивным директором в родном «Спартаке» и тогда вернул бы на пост главного тренера как раз Карреру, потому что тот давал результат и до сих пор любим болельщиками.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что уже разговаривал с футболистом о завершении его карьеры.