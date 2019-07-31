Артём Голубев — новый игрок ФК «Уфа»!



ФК «Уфа» и ФК «Краснодар» договорились об арендном соглашении 20-летнего полузащитника Артёма Голубева. https://t.co/kwLWDYau8c pic.twitter.com/AQqlKTPpmr— ФК УФА (@UfaFc) 31 июля 2019 г.

Арендное соглашение заключено сроком на два года. В прошлом сезоне 20-летний полузащитник дважды выходил на замену за основу "Краснодара". Также принял участие в трех играх второго Кубка "Матч-Премьер". В нынешнем первенстве ФНЛ отыграл 4 встречи за "Краснодар-2".