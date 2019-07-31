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Полузащитник «Краснодара» Голубев стал игроком «Уфы» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 1 час назад
Фото: fckrasnodar.ru
Как и сообщал "СЭ", полузащитник "Краснодара" Артем Голубев продолжит карьеру в "Уфе" на правах аренды, уфимский клуб подтвердил эту информацию в Twitter.
Арендное соглашение заключено сроком на два года. В прошлом сезоне 20-летний полузащитник дважды выходил на замену за основу "Краснодара". Также принял участие в трех играх второго Кубка "Матч-Премьер". В нынешнем первенстве ФНЛ отыграл 4 встречи за "Краснодар-2".
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Футбол , Артем Голубев
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