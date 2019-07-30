Хет-трик Мюллера помог «Баварии» разгромить «Фенербахче» на Audi Cup

В Германии продолжается международный турнир Audi Cup-2019. Во втором полуфинальном матче встречались мюнхенская "Бавария" и стамбульский "Ференрбахче". Немецкая команда разгромила турецких футболистов со счетом 6:1 и вышла в финал соревнований.

В составе победителей хет-трик оформил Томас Мюллер . Также за "Баварию" отличились Ренату Саншеш, Леон Горецка и Кингсли Команд. Единственный гол у проигравших забил Макс Крузе