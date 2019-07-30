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Роналду раскритиковал «Барселону» и превознес «Ювентус» 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Reuters
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о том, кто выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020. Слова футболиста приводит Marca.
Португалец раскритиковал тактику «Барселоны», которая, по его словам, потратила большие деньги на покупку футболистов и так и не смогла выиграть турнир в последние пять лет. «Это так не работает», — заметил Роналду. «Ювентус» же, по мнению форварда, отлично перестроился и теперь имеет все «ингредиенты» для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов.
Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Ливерпуль». «Барселона» в последний раз брала трофей в 2015-м, «Ювентус» — в 1996-м. При этом за последние пять розыгрышей турнира туринцы выходили в финал дважды и в обоих случаях проиграли.
Роналду играет в Италии с лета 2018 года. Он пять раз за свою карьеру выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе «Манчестер Юнайтед» и четыре — вместе с мадридским «Реалом».
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Футбол , Криштиану Роналду , Реал , Манчестер Юнайтед
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