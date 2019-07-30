Сутки в столыпинском вагоне: Как Кокорин и Мамаев живут в тюрьме

Спортсмены отбывают наказание за избиение трех человек в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области. В этом городе добывают мел, делают сгущенку и майонез, там платят «гробовые» за Чернобыль, там жили мать и бабушка Дмитрия Медведева

По словам Меркачевой, колония выглядит очень ухоженной. Там есть высокая ель на центральной площадке, храм и тюремный магазин.

Кокорин и Мамаев рассказали журналистке, что до колонии добирались сутки в столыпинском вагоне (специальном для перевозки осужденных), спали на деревянных лавках без матрасов. По прибытии они попали на карантин — были раздеты догола, им были выданы робы, а неположенные вещи отняты. Карантин продлился неделю.

Позже футболисты были представлены членам отряда, в который попали. Те встретили их в общем помещении, подняли кружки чифира и поприветствовали.

«Это такой обряд», — объяснил Кокорин.

Он и Мамаев были определены на работу упаковщиками. Они складывают комбинезоны, которые шьют в швейном цеху другие заключенные, определенным образом, и кладут в пакеты. Работа длится либо с 8:00 до 18:00, либо до выполнения нормы.

Все осужденные обязаны присутствовать на утренней зарядке и есть то, что подают в столовой. В день, когда состоялась беседа, в меню были гречневая каша на завтрак, макароны с котлетой и суп с пшеничной крупой и мясом птицы на обед, рыбные биточки и овощная запеканка на ужин.

Кокорин и Мамаев назвали хлеб, который пекут в колонии, фантастически вкусным, а также рассказали, что научились пить и заваривать чифир еще в «Бутырке».