Новичок «Динамо» объяснился за интимное видео

Камерунский футболист Клинтон Н'Жи праздновал переход в московское «Динамо» сексом, захотел почитать новости об этом и случайно устроил стрим в снэпчате. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летний форвард перешел в столичную команду из «Марселя» на прошлой неделе. На днях в снэпчате Н'Жи разместил видео, на котором занимается сексом с женщиной. Вскоре запись была удалена.

«Мне жаль. Я выпил слишком много», — заявил спортсмен журналистам.

Он назвал произошедшее случайностью и объяснил, что во время празднования подписания контракта с «Динамо» стал гуглить новости об этом и нажал не ту кнопку. Секс-видео Н'Жи удалил, как только осознал ошибку.

Клинтон Н'Жи играл за «Марсель» с сезона 2016-2017 годов, забив с тех пор 16 голов. Сезон 2015-2016 годов камерунец провел в составе «Тоттенхэма», не отличившись ни разу. В 2012-2015 годах футболист играл за «Лион», забив восемь раз. В составе сборной Камеруна Н'Жи провел 12 матчей, отличившись дважды.