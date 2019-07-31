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Новичок «Динамо» выложил секс-видео и объяснился 

Lenta.ru + ещё 2 58 минут назад
Фото: Alessandro Bianchi / Reuters
Новичок московского футбольного клуба «Динамо» Клинтон Н'Жье объяснился за публикацию собственного секс-видео в Snapchat. Слова спортсмена приводит Daily Mail со ссылкой на Orange.fr.
Форвард извинился за этот инцидент и признал, что был очень пьян, потому что отмечал подписание контракта с «Динамо». Камерунец заявил, что нажал не на ту кнопку, из-за чего видео попало в сеть. Сам же он хотел почитать новости.
О переходе Н'Жье было объявлено 25 июля. Футболист, ранее игравший за «Марсель», подписал четырехлетний контракт. Он будет выступать под девятым номером.
Вскоре после заключения договора в сети появилось секс-видео с участием камерунца. Он выложил его в Snapchat и вскоре удалил, однако оно успело распространиться в интернете.
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Футбол , Динамо , Daily Mail
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