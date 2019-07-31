Новичок «Динамо» выложил секс-видео и объяснился

Новичок московского футбольного клуба «Динамо» Клинтон Н'Жье объяснился за публикацию собственного секс-видео в Snapchat. Слова спортсмена приводит Daily Mail со ссылкой на Orange.fr.

Форвард извинился за этот инцидент и признал, что был очень пьян, потому что отмечал подписание контракта с «Динамо». Камерунец заявил, что нажал не на ту кнопку, из-за чего видео попало в сеть. Сам же он хотел почитать новости.

О переходе Н'Жье было объявлено 25 июля. Футболист, ранее игравший за «Марсель», подписал четырехлетний контракт. Он будет выступать под девятым номером.

Вскоре после заключения договора в сети появилось секс-видео с участием камерунца. Он выложил его в Snapchat и вскоре удалил, однако оно успело распространиться в интернете.