Трансферы «Ливерпуля»: никого не купили, но есть новые игроки

Теперь у тренера больше возможностей влиять на игру. Даже без трансферов.

На странице «Ливерпуля» на сайте Transfermarkt тихо, как в буддийском храме в горах Тибета во время медитации. Не рассматривать же 17-летнего Сеппа ван ден Берга как игрока основы. А других новичков нет. Но если послушать Юргена Клоппа , картина немного меняется.

«У нас есть новые игроки, — ответил тренер «Ливерпуля» на вопрос о трансферах. — Если Окс будет в порядке — это новый игрок. Райан тоже, это большой талант. Похоже, что и Джо Гомес — новичок. И Адам». Список впечатляет: Алекс Окслейд-Чемберлен, Райан Брюстер, Джо Гомес и Адам Лаллана даже после долгого отсутствия из-за травм вчетвером оцениваются на том же Transfermarkt почти в 90 млн евро.

Можно ли на них рассчитывать

Брюстер — форвард, который уже в 17 лет был переведён из юношеской команды в молодёжную (к 23-летним), но весь прошлый сезон пропустил из-за операции на лодыжке. Гомес в начале декабря сломал ногу и после восстановления сыграл всего 12 минут. Лаллана год страдал от небольших травм и ни разу не провёл в АПЛ все 90 минут целиком. Чемберлену пришлось хуже всех: травма связок колена дала осложнения после операции, и восстановление затянулось больше чем на год. Важное дополнение: Гомес и Чемберлен — «хроны», которым противопоказано играть каждые три дня и проводить на поле полные матчи. У первого в истории болезни помимо перелома проблемы с ахиллом, а второй за всю карьеру только дважды набрал больше 2000 минут (22 матча) за сезон — не в АПЛ, а во всех турнирах. Что касается Брюстера, тяжёлая травма в таком юном возрасте делает любые прогнозы бессмысленными. В таких случаях из футболистов вырастают как Франческо Тотти , так и Абу Диаби , включая и все промежуточные варианты. Остаётся Лаллана. Последние два годы стали кошмаром из-за подколенного сухожилия, но у Адама по крайней мере есть положительный опыт игры с августа по июнь. В «Саутгемптоне» он бегал в Чемпионшипе по 40 матчей за сезон, в «Ливерпуле» тоже не раз набирал больше 3000 минут в сумме во всех турнирах. Итого: один из четверых слишком молод, чтобы постоянно играть в основе, даже если год вне поля не скажется на его мастерстве. Ещё двое точно не потянут (как минимум есть серьёзные причины так думать) игру в интенсивном режиме АПЛ. Подмена, ротация — вот их перспективы. Только один из футболистов, которых Клопп назвал новичками «Ливерпуля» в теории может претендовать на постоянное место в старте. Если повезёт. Пока кажется, что всё плохо, не так ли? Не так.

Чем помогут такие новички

По ходу сезона-2018/19 основа «Ливерпуля» не нуждалась в усилении. Джордан Хендерсон Джеймс Милнер , Жоржиньо Вейналдум, добавившиеся к ним Фабиньо и Наби Кейта сформировали достаточную обойму, в которой потерю любого из полузащитников можно было возместить. И количественно, и качественно: довольно долго не играл Кейта, несколько матчей пропустил Хендерсон, но наготове всегда были Милнер и Фабиньо. В итоге Фабиньо по количеству матчей в старте среди полузащитников уступил только Вейналдуму. У Клоппа было достаточно игроков центра поля, и они давали достаточно качества. Чего-то не хватало? Да. Вариативности. Вся перечисленная пятёрка отлично применяет командный прессинг (ладно, кроме Фабиньо) и даёт необходимую интенсивность игры без мяча. Нечто большее мог дать Наби Кейта, но он всё ещё не тот игрок, каким был в Германии. Другими словами, полузащитники «Ливерпуля» немного однообразны. Это точно не катастрофа: и такой полузащиты хватило, чтобы провести выдающийся сезон в АПЛ и выиграть Лигу чемпионов. Но стать ещё лучше — можно.

При великолепно работающем стартовом плане нужна возможность вносить точечные изменения в зависимости от ситуации. Регулировать движение не только педалью газа, но и с помощью поворота руля. Двое из игроков, которых Клопп назвал «новичками», могут дать «Ливерпулю» именно это — возможность менять стиль игры в зависимости от ситуации. Лаллана обладает качеством, которого нет ни у одного другого полузащитника в команде. Он лучше всех продвигает мяч в атаку через пас. Даже с учётом последних двух сезонов (с ужасной статистикой) в среднем за годы работы с Клоппом он даёт больше пасов под удар (1,90/90мин), чем любой другой полузащитник «Ливерпуля», кроме Милнера. У Милнера 1,93/90мин, но нужно учесть, что он почти сезон провёл на позиции крайнего защитника, и это сильно увеличило его статистику. Две недели назад Клопп сравнил Лаллану с Жоржиньо. Вряд ли ему постоянно нужен на поле свой Жоржиньо, но как опция это очень полезно.

В матчах с соперниками, которые защищаются низким блоком, плеймейкер перед обороной может быть необходим. Маурисио Почеттино, ещё один фанат прессинга, в таких ситуациях иногда даже переводит на позицию опорника Кристиана Эриксена . У Клоппа не было такой опции, с Лалланой в запасе она есть. Это не делает Адама претендентом на постоянное место в старте и не обещает революцию стиля «Ливерпуля» — только новый способ улучшить качество первого паса, когда соперник закрывается. Окслейд-Чемберлен также обладает уникальной для полузащитников «Ливерпуля» особенностью. Он не только отличный дриблёр, но и не теряет это качество под прессингом. В «Арсенале» в лучший сезон Алекс набил статистику обводок 3,7/90мин, а в целом за карьеру их 3/90мин. Если Наби Кейта в новом сезоне вернёт дриблинг образца «Лейпцига», это качество Чемберлена может и не пригодиться, но пока он выглядит ещё одним способом менять стиль игры. Это такой анти-Лаллана: если Адам — вариант под позиционный атаки и контроль мяча, то Алекс, напротив, будет полезен, когда давит соперник. Их обоих можно назвать точечным усилением: игроками, которые добавляют вариативности в управлении игрой, даже если не выходят в старте.

Что касается Гомеса, он составит конкуренцию Жоэлю Матипу, но не только. Теперь подменить Трента Александер-Арнольда можно не только с помощью трансформера Милнера. Вряд ли Гомеса можно назвать новым игроком, но его точно нельзя назвать лишним. Поэтому «Ливерпуль» и без трансферов уже кое-что приобрёл за это лето. Не стал сильнее, но стал разнообразнее.

Значит, всё отлично?

В общем, да: состав «Ливерпуля» к началу сезона глубже, чем год назад. Но если говорить о перспективах борьбы с «Сити» за титул, нужно отметить одну уязвимость. В прошлом сезоне Клоппу повезло: практически весь год все ключевые игроки были доступны. Алисон, ван Дейк, Салах приняли участие во всех матчах АПЛ, Мане, Фирмино и Вейналдум — больше чем в 30. Почти без замен играли Робертсон и Александер-Арнольд. Закладываться на это как на норму — рискованно. И если с Гомесом и Милнером ещё можно обойтись без новых крайних защитников, то потеря одного из незаменимых, то есть одного из тройки форвардов или ван Дейка, может серьёзно сказаться на команде. А ведь Садио Мане вообще играл год без перерыва, учитывая Кубок Африки, и ушёл в короткий отпуск вместо подготовки к сезону. Насколько «Ливерпуль» устойчив к потерям ключевых игроков?

Насчёт «Сити» такое понимание есть: Хосеп Гвардиола на несколько месяцев лишился Кевина Де Брёйне, важнейшего игрока рекордного сезона-2017/18, и на результатах это не сказалось. Отсутствие в девяти матчах незаменимого Фернандиньо (в буквальном смысле в составе «Сити» ему не было прямой замены) оказалось заметнее, но тоже не помешало набрать 21 очко (два поражения, семь побед) — мощный результат без системообразующего игрока. Но в «Сити» всё равно не рискуют: летом купили на уязвимую позицию дорогого пасующего опорника. В этом смысле «Ливерпуль» не то что слабее — это неизвестно. Мы пока ещё не знаем, до какой степени отлаженная система Клоппа не зависит от поломки важных элементов. Это небольшой недостаток. Но когда речь идёт о лиге, в которой для победы не хватило 97 очков, другие и не нужны: может сыграть даже мелочь. Больше материалов автора в его телеграм-канале «Диего Симеонович».