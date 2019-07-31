МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»

Информация о времени футбольных матчей размещена на официальном сайте и все изменения будут там отражены, цитирует заявление пресс-службы Российской премьер-лиги «Спорт-экспресс». Сообщение стало реакцией РПЛ на информацию о том, что матч «Спартак» «Динамо» может быть перенесен на другой день в связи с запросом силовиков.

По данным Telegram-канала Baza https://t.me/bazabazon/1627, в по итогам встречи 30 июля представители силовых структур обратились к руководству Российской премьер-лиги.

«Они настоятельно рекомендовали перенести дерби на другую дату. Игра должна была состояться в эту субботу, 3 августа. Как утверждают источники, подобную идею аргументировали предстоящим митингом, который, предварительно, должен состояться как раз 3 августа. Матч было предложено перенести либо на пятницу, 2 августа, либо на понедельник, 5 августа», — отмечается в сообщении Telegram-канала Baza (пунктуация и орфография автора сохранены).

В пресс-службе Российской премьер-лиги, по данным издания «Спорт-экспресс», прокомментировали информацию о том, что матч «Спартак» — «Динамо» может быть перенесен.

«Вся информация о месте и времени проведения матчей опубликована на официальном сайте лиги, в случае внесения изменений в календарь данная информация также публикуется на сайте лиги», — заявил представитель РПЛ.

При этом, по данным на 14.25 мск 31 июля, на официальном сайте РПЛ указано, что игра, как и намечено, пройдет 3 августа в 19.00.

В свою очередь представитель пресс-службы московского «Спартака» заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России.

«Официально к нам никто не обращался пока», — отметил представитель пресс-службы клуба.