Информация о времени футбольных матчей размещена на официальном сайте и все изменения будут там отражены, цитирует заявление пресс-службы Российской премьер-лиги «Спорт-экспресс». Сообщение стало реакцией РПЛ на информацию о том, что матч «Спартак» — «Динамо» может быть перенесен на другой день в связи с запросом силовиков.
По данным Telegram-канала Baza https://t.me/bazabazon/1627, в по итогам встречи 30 июля представители силовых структур обратились к руководству Российской премьер-лиги.
«Они настоятельно рекомендовали перенести дерби на другую дату. Игра должна была состояться в эту субботу, 3 августа. Как утверждают источники, подобную идею аргументировали предстоящим митингом, который, предварительно, должен состояться как раз 3 августа. Матч было предложено перенести либо на пятницу, 2 августа, либо на понедельник, 5 августа», — отмечается в сообщении Telegram-канала Baza (пунктуация и орфография автора сохранены).
В пресс-службе Российской премьер-лиги, по данным издания «Спорт-экспресс», прокомментировали информацию о том, что матч «Спартак» — «Динамо» может быть перенесен.
«Вся информация о месте и времени проведения матчей опубликована на официальном сайте лиги, в случае внесения изменений в календарь данная информация также публикуется на сайте лиги», — заявил представитель РПЛ.
При этом, по данным на 14.25 мск 31 июля, на официальном сайте РПЛ указано, что игра, как и намечено, пройдет 3 августа в 19.00.
В свою очередь представитель пресс-службы московского «Спартака» заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России.
«Официально к нам никто не обращался пока», — отметил представитель пресс-службы клуба.
27 июля в Москве прошел несогласованный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы. После акции Следком России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), а также три уголовных дела по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").