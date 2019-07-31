Эксперты назвали шансы переноса ЧМ-2022 из Катара

В июне французская полиция задержала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по подозрению в коррупции. Легендарного в прошлом футболиста подвергли многочасовому допросу. Больше всего вопросов у властей вызвала ситуация, связанная с выбором страны-хозяйки ЧМ-2022. Есть подозрения, что Катар получил право провести мундиаль с помощью подкупа голосов.

Букмекеры принимают ставки на то, отберут ли у Катара право принимать ЧМ-2022. Поставить на то, что это случится до 31 декабря 2019 года, можно с коэффициентом 10.00, что соответствует вероятности 9%. Сделать ставку на то, что азиатская страна всё же примет чемпионат мира по футболу в 2022 году, можно с коэффициентом 1.02 (91%).

Ранее ФИФА уже проводила расследование на тему нечестной победы Катара, но тогда Международная федерация футбола не нашла никаких доказательств.