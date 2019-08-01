Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом». Ролик был опубликован в Telegram-канале Baza.

На записи видно, что ростовские сотрудники ОМОНа дубинками избивают фанатов красно-белых, а также используют по отношению к ним электрошокеры.

Инцидент произошел 20 июля после матча «Ростова» и «Спартака» (2:2). В РПЛ заявили, что потасовка возникла при попытке других болельщиков отбить у полиции тех, кого должны были задержать. Руководство «Спартака» возмутило применение по отношению к фанатам «грубой физической силы».