Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты готовят иск на € 50 млн за неучастие Роналду в товарищеском матче 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Южнокорейские болельщики намерены подать иск на общую сумму в размере € 50 млн из-за неучастия нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче против сборной звезд южнокорейской К-Лиги в Сеуле, сообщает "Би-би-си".
По информации издания, фанаты уже обратились в юридическую фирму для подготовки иска.
По условиям проведения матча, Роналду должен был сыграть 45 минут, однако он так и не вышел на поле.
"Ювентус" встретился со сборной К-лиги 26 июля. Матч завершился вничью — 3:3.
Ранее сообщалось, что организаторы товарищеского матча туринского "Ювентуса" со сборной звезд чемпионата Южной Кореи намерены подать в суд на руководство "бьянконери".
Газета.Ru: последние новости
Экс-игрок сборной Украины высказался о возможном переходе Хачериди в ЦСКА Стал известен порядок встреч Глушакова с детьми В "Зените" рассказали о переговорах по трансферу игрока "Барселоны"
Футбол , Криштиану Роналду , BBC News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клопп может стать лучшим тренером года
Суд определил порядок встреч Глушакова с детьми
Названа дата поединка Поветкина с Фьюри
Возмутивший россиян украинец усилит ЦСКА
Дибала назвал «МЮ» финансовые требования
Видео
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение