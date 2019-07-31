Фанаты готовят иск на € 50 млн за неучастие Роналду в товарищеском матче

Южнокорейские болельщики намерены подать иск на общую сумму в размере € 50 млн из-за неучастия нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче против сборной звезд южнокорейской К-Лиги в Сеуле, сообщает "Би-би-си".

По информации издания, фанаты уже обратились в юридическую фирму для подготовки иска.

По условиям проведения матча, Роналду должен был сыграть 45 минут, однако он так и не вышел на поле.

"Ювентус" встретился со сборной К-лиги 26 июля. Матч завершился вничью — 3:3.

Ранее сообщалось, что организаторы товарищеского матча туринского "Ювентуса" со сборной звезд чемпионата Южной Кореи намерены подать в суд на руководство "бьянконери".