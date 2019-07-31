Южнокорейские болельщики намерены подать иск на общую сумму в размере € 50 млн из-за неучастия нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче против сборной звезд южнокорейской К-Лиги в Сеуле, сообщает "Би-би-си".
По информации издания, фанаты уже обратились в юридическую фирму для подготовки иска.
По условиям проведения матча, Роналду должен был сыграть 45 минут, однако он так и не вышел на поле.
"Ювентус" встретился со сборной К-лиги 26 июля. Матч завершился вничью — 3:3.
Ранее сообщалось, что организаторы товарищеского матча туринского "Ювентуса" со сборной звезд чемпионата Южной Кореи намерены подать в суд на руководство "бьянконери".