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«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома 

Газета.Ru + ещё 25 2 часа назад
Фото: Reuters
Петербургский "Зенит" и каталонская "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома. В ближайшее время клубы должны официально объявить о переходе, сообщает Sport.es.
По информации источника, сине-гранатовые не приняли первое предложение от сине-бело-голубых в размере €35 млн и 5 млн бонусов.
В итоге клубы сошлись на сумме в €40 млн и еще 5 млн в виде различных бонусов.
Как сообщают испанские СМИ, зарплата бразильца в российском клубе составит около €6 млн в год.
Ранее сообщалось, что Малком пропустил тренировку "Барселоны".
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