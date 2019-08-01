«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

Петербургский "Зенит" и каталонская "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома. В ближайшее время клубы должны официально объявить о переходе, сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые не приняли первое предложение от сине-бело-голубых в размере €35 млн и 5 млн бонусов.

В итоге клубы сошлись на сумме в €40 млн и еще 5 млн в виде различных бонусов.

Как сообщают испанские СМИ, зарплата бразильца в российском клубе составит около €6 млн в год.

Ранее сообщалось, что Малком пропустил тренировку "Барселоны".