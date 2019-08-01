Новичок «Атлетико» Фелиш хочет стать «новым Роналду»

Игрок мадридского "Атлетико" и сборной Португалии Жоао Фелиш рассказал о своем отношении к соотечественнику Криштиану Роналду , передает ESPN.

"Криштиану Роналду выиграл пять "Золотых мячей", этот трофей — мечта любого футболиста. Безусловно, хотел бы стать новым Роналду. ", — заявил спортсмен.

"Я наблюдал за нападающими, выступавшими за "Атлетико", и это были отличные игроки. Хочу стать одним из них и именно поэтому решил перейти в "Атлетико"", — добавил форвард.