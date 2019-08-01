Новичок «Атлетико» Фелиш хочет стать «новым Роналду» 

Игрок мадридского "Атлетико" и сборной Португалии Жоао Фелиш рассказал о своем отношении к соотечественнику Криштиану Роналду, передает ESPN.
"Криштиану Роналду выиграл пять "Золотых мячей", этот трофей — мечта любого футболиста. Безусловно, хотел бы стать новым Роналду. ", — заявил спортсмен.
"Я наблюдал за нападающими, выступавшими за "Атлетико", и это были отличные игроки. Хочу стать одним из них и именно поэтому решил перейти в "Атлетико"", — добавил форвард.
19-летний Фелиш перебрался из "Бенфики" в стан "матрасников" в нынешнее межсезонье. Красно-белые заплатили за игрока €120 млн Ранее сообщалось, что полузащитник испанского "Реала" Хамес Родригес скорее всего не перейдет в мадридский "Атлетико".