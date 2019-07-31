Чемпион мира поделился эмоциями от перехода в «Спартак»

Новичок "Спартака" Андре Шюррле рассказал о своих эмоциях от перехода в российский клуб, передает "Чемпионат.com".

О переходе Шюррле было объявлено 31 июля. Игрок будет выступать за "Спартак" на правах аренды до конца сезона.

"Очень счастлив и рад оказаться в Москве. Спасибо "Спартаку" за теплый прием! Вперед, "Спартак"!" — написал футболист в своем инстаграме.

Шюррле является чемпионом мира в составе сборной Германии. Трофей он завоевал в 2014 году.

Ранее Шюррле продемонстрировал знание русского языка.