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Чемпион мира поделился эмоциями от перехода в «Спартак» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Новичок "Спартака" Андре Шюррле рассказал о своих эмоциях от перехода в российский клуб, передает "Чемпионат.com".
О переходе Шюррле было объявлено 31 июля. Игрок будет выступать за "Спартак" на правах аренды до конца сезона.
"Очень счастлив и рад оказаться в Москве. Спасибо "Спартаку" за теплый прием! Вперед, "Спартак"!" — написал футболист в своем инстаграме.
Шюррле является чемпионом мира в составе сборной Германии. Трофей он завоевал в 2014 году.
Ранее Шюррле продемонстрировал знание русского языка.
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Футбол , Спартак , Чемпионат.com
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