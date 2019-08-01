Бензема дал оценку поражениям «Реала» в межсезонье 

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал поражения "сливочных", произошедшие в период подготовки к сезону-2019/2020, передает Marca.
"Позвольте мне вам напомнить, что это называется предсезонка. Главная ее цель — набрать форму перед стартом официальных соревнований. Мы много работаем физически и в плане тактики. Нормально, что нас критиковали после поражения в дерби, где мы пропустили семь раз, но это уже в прошлом, нужно продолжать работать. ", — заявил спортсмен.
"Я призываю фанатов верить в нас, нам нужна поддержка. У меня есть хорошее предчувствие перед новым сезоном. Я чувствую себя хорошо, хотя мне нужно еще больше тренировок", — заключил футболист.
Стоит отметить, что в последнем матче "галактикос" против турецкого "Фенербахче" француз забил три гола и помог своей команде выиграть со счетом 5:3.
Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объяснил причину отсутствия вингера Гарета Бэйла в заявке команды на предсезонный турнир.