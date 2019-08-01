Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бензема дал оценку поражениям «Реала» в межсезонье 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал поражения "сливочных", произошедшие в период подготовки к сезону-2019/2020, передает Marca.
"Позвольте мне вам напомнить, что это называется предсезонка. Главная ее цель — набрать форму перед стартом официальных соревнований. Мы много работаем физически и в плане тактики. Нормально, что нас критиковали после поражения в дерби, где мы пропустили семь раз, но это уже в прошлом, нужно продолжать работать. ", — заявил спортсмен.
"Я призываю фанатов верить в нас, нам нужна поддержка. У меня есть хорошее предчувствие перед новым сезоном. Я чувствую себя хорошо, хотя мне нужно еще больше тренировок", — заключил футболист.
Стоит отметить, что в последнем матче "галактикос" против турецкого "Фенербахче" француз забил три гола и помог своей команде выиграть со счетом 5:3.
Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объяснил причину отсутствия вингера Гарета Бэйла в заявке команды на предсезонный турнир.
Газета.Ru: последние новости
В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном переходе украинского игрока В "Спартаке" рассказали об уходе Фернандо и Адриано Чемпион мира поделился эмоциями от перехода в "Спартак"
Комментарии
Футбол , Зинедин Зидан , Гарет Бэйл , Карим Бензема , Реал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдове боксера Дадашева заплатят1
«Арсенал» победил «Анже» в товарищеской встрече
Экс-чемпион мира по боксу сядет в тюрьму за насилие
«Челси» обыграл «Зальцбург»
На шведского хоккеиста напала собственная собака
Видео
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение