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Источник: ЦСКА сделал предложение «Интеру» по Пушкашу 

Спорт-Экспресс + ещё 6 54 минуты назад
Фото: Wikimedia Commons
Нападающий "Интера" Джордже Пушкаш все еще может перейти в ЦСКА. По информации Сalciomercato, у итальянского клуба есть конкретные предложения по игроку от "Брайтона", "Бирмингема" и армейского клуба.
Все запросы будут изучены, а решение будет принято в течение недели.
В прошедшем сезоне 23-летний румын выступал на правах аренды за "Палермо". На его счету 33 матча, в которых он забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
Ранее на правах аренды он также выступал за "Бари", "Беневенто" и "Новару".
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