Источник: ЦСКА сделал предложение «Интеру» по Пушкашу

Нападающий "Интера" Джордже Пушкаш все еще может перейти в ЦСКА . По информации Сalciomercato, у итальянского клуба есть конкретные предложения по игроку от "Брайтона", "Бирмингема" и армейского клуба.

Все запросы будут изучены, а решение будет принято в течение недели.

В прошедшем сезоне 23-летний румын выступал на правах аренды за "Палермо". На его счету 33 матча, в которых он забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее на правах аренды он также выступал за "Бари", "Беневенто" и "Новару".