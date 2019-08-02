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ПСЖ лишил Неймара пятимиллионной премии 

Lenta.ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: Reuters
«Пари Сен-Жермен» отказался выплачивать нападающему Неймару премию. Об этом сообщает UOL.
Отмечается, что в контракте бразильца была прописана выплата бонусов, если форвард выполнит два условия: попадет в число лучших игроков мира по версии ФИФА (за это он должен был получить три миллиона евро) и будет примерно себя вести (два миллиона евро).
В итоге Неймара не оказалось в числе претендентов на награду The Best, кроме того, он опаздывал на тренировки. Поэтому ПСЖ решил не выплачивать бразильцу пять миллионов евро.
18 июля сообщалось, что ПСЖ решил продать Неймара. В клубе смирились с желанием бразильца уйти, поэтому решили, что единственным выходом из ситуации станет продажа игрока. Переговоры о трансфере бразильца ведут «Барселона» и «Ювентус».
Неймар присоединился к ПСЖ в 2017 году. Сумма трансфера игрока из «Барселоны» стала рекордной для мирового футбола и составила 222 миллиона евро. В сезоне-2018/19 на счету Неймара 23 забитых мяча в 28 матчах за ПСЖ.
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