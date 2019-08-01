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Худший клуб Великобритании одержал победу впервые за 840 дней 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: официальный аккаунт в Twitter "Форт-Уильям"
Шотландский футбольный клуб "Форт-Уильям" прервал 73-матчевую серию без побед, сообщает РИА "Новости".
Команда, выступающая в пятом дивизионе шотландского футбола, разгромила "Нэрн Каунти" со счетом 5:2 во встрече Кубка Севера Шотландии.
"Какой великолепный вечер, просто потрясающе. Мы хотим поблагодарить всех, кто пришел на стадион, а также тех, кто праздновал с нами успех во всем мире. Ваша поддержка не останется незамеченной", — говорится в сообщении клуба, опубликованного в твиттере.
Команду прозвали худшей в Великобритании за серию без побед, продолжительность которой составила 840 дней.
Ранее сообщалось, что в Англии ограничат арбитрам количество просмотров видеоповторов моментов.
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