Худший клуб Великобритании одержал победу впервые за 840 дней

Шотландский футбольный клуб "Форт-Уильям" прервал 73-матчевую серию без побед, сообщает РИА "Новости".

Команда, выступающая в пятом дивизионе шотландского футбола, разгромила "Нэрн Каунти" со счетом 5:2 во встрече Кубка Севера Шотландии.

"Какой великолепный вечер, просто потрясающе. Мы хотим поблагодарить всех, кто пришел на стадион, а также тех, кто праздновал с нами успех во всем мире. Ваша поддержка не останется незамеченной", — говорится в сообщении клуба, опубликованного в твиттере.

Команду прозвали худшей в Великобритании за серию без побед, продолжительность которой составила 840 дней.

Ранее сообщалось, что в Англии ограничат арбитрам количество просмотров видеоповторов моментов.