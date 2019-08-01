Семак ответил на вопрос о Малкоме

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед домашним матчем 4-го тура РПЛ против "Краснодара" ответил на вопрос о переходе нападающего "Барселоны" Малкома.

— Если будут какие-то новости, вы узнаете из официальных источников. Не буду бежать впереди тех новостей, которые могут быть, а могут не быть, — сказал Семак.

По данным европейских СМИ, в пятницу 22-летний бразилец должен пройти медобследование, после чего подпишет контракт с российским клубом. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов.

В прошлом сезоне Малком провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.

"СЭ" проведет трансляцию матча "Зенит" — "Краснодар". Встреча пройдет в субботу, 3 августа, начало — в 21.30.