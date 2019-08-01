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Семак ответил на вопрос о Малкоме 

Спорт-Экспресс + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед домашним матчем 4-го тура РПЛ против "Краснодара" ответил на вопрос о переходе нападающего "Барселоны" Малкома.
— Если будут какие-то новости, вы узнаете из официальных источников. Не буду бежать впереди тех новостей, которые могут быть, а могут не быть, — сказал Семак.
По данным европейских СМИ, в пятницу 22-летний бразилец должен пройти медобследование, после чего подпишет контракт с российским клубом. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов.
В прошлом сезоне Малком провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.
"СЭ" проведет трансляцию матча "Зенит" — "Краснодар". Встреча пройдет в субботу, 3 августа, начало — в 21.30.
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