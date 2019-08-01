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«ПСЖ» установил новую цену за трансфер Неймара 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
"Пари Сен-Жермен" установил новую цену за трансфер Неймара, сообщает L`Equipe.
По информации издания, французский клуб хочет получить за игрока €300 млн Отмечается, что "ПСЖ" не хочет отдавать Неймара в "Барселону", которая проявляет наибольший интерес к бразильцу. По мнению руководителей "ПСЖ", новый ценник должен убавить интерес каталонцев к игроку.
В прошедшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. В активе футболиста 23 забитых мяча.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" готов пойти на уступки Неймару ради сохранения игрока.
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