«ПСЖ» установил новую цену за трансфер Неймара

"Пари Сен-Жермен" установил новую цену за трансфер Неймара, сообщает L`Equipe.

По информации издания, французский клуб хочет получить за игрока €300 млн Отмечается, что "ПСЖ" не хочет отдавать Неймара в "Барселону", которая проявляет наибольший интерес к бразильцу. По мнению руководителей "ПСЖ", новый ценник должен убавить интерес каталонцев к игроку.

В прошедшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. В активе футболиста 23 забитых мяча.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" готов пойти на уступки Неймару ради сохранения игрока.