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Мэрия Москвы: футбольный матч «Спартак» — «Динамо» пройдет по плану, 3 августа 

ТАСС 57 минут назад
Фото: ТАСС
Матч четвертого тура чемпионата России по футболу (РПЛ) между командами "Спартак" и "Динамо", запланированный на 3 августа на стадионе "Открытие-Арена", перенесен не будет.
"Матч "Спартак" — "Динамо" пройдет 3 августа на стадионе "Открытие-Арена" в 19:00. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется ", — сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.
В мэрии напомнили, что стадион "Открытие-Арена" расположен на Волоколамском шоссе, 69. Добраться туда можно на общественном транспорте можно от станций метро "Спартак" и "Тушинская". В дни проведения футбольных матчей станция "Спартак" работает в обычном режиме.
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Футбол , Александр Горбенко , Спартак , Динамо , Правительство Москвы
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