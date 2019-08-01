Мэрия Москвы: футбольный матч «Спартак» — «Динамо» пройдет по плану, 3 августа

Матч четвертого тура чемпионата России по футболу (РПЛ) между командами "Спартак" "Динамо" , запланированный на 3 августа на стадионе "Открытие-Арена", перенесен не будет.

"Матч "Спартак" — "Динамо" пройдет 3 августа на стадионе "Открытие-Арена" в 19:00. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется ", — сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

В мэрии напомнили, что стадион "Открытие-Арена" расположен на Волоколамском шоссе, 69. Добраться туда можно на общественном транспорте можно от станций метро "Спартак" и "Тушинская". В дни проведения футбольных матчей станция "Спартак" работает в обычном режиме.